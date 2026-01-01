AZAL начал инвестировать в долговые ценные бумаги

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начало инвестировать в долговые ценные бумаги.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом финансовом отчете акционерного общества.

Согласно документу, в 2024 году авиакомпания сформировала инвестиции в долговые ценные бумаги на сумму 10 млн манатов.

Напомним, что национальный авиаперевозчик AZAL был создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 823,975 млн манатов. Штаб-квартира авиакомпании находится в Баку - в Международном аэропорту Гейдар Алиев.