AZAL начал инвестировать в долговые ценные бумаги
Финансы
- 01 января, 2026
- 16:14
ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начало инвестировать в долговые ценные бумаги.
Как сообщает Report, об этом говорится в годовом финансовом отчете акционерного общества.
Согласно документу, в 2024 году авиакомпания сформировала инвестиции в долговые ценные бумаги на сумму 10 млн манатов.
Напомним, что национальный авиаперевозчик AZAL был создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 823,975 млн манатов. Штаб-квартира авиакомпании находится в Баку - в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
