AZAL начал инвестировать в долговые ценные бумаги

    Финансы
    • 01 января, 2026
    • 16:14
    ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начало инвестировать в долговые ценные бумаги.

    Как сообщает Report, об этом говорится в годовом финансовом отчете акционерного общества.

    Согласно документу, в 2024 году авиакомпания сформировала инвестиции в долговые ценные бумаги на сумму 10 млн манатов.

    Напомним, что национальный авиаперевозчик AZAL был создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 823,975 млн манатов. Штаб-квартира авиакомпании находится в Баку - в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

