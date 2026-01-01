AZAL starts investing in debt securities
01 January, 2026
- 17:20
Azerbaijan Airlines CJSC (AZAL) has begun investing in debt securities, reads the joint-stock company's annual financial update, Report informs.
According to the document, the airline accumulated debt securities investments totaling 10 million manats in 2024.
AZAL, the national air carrier, was established in 1992. Its authorized capital is 823.975 million manats. The airline is headquartered in Baku, at Heydar Aliyev International Airport.
($1=1.7 manats)
