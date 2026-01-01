Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process
    Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process

    AZAL starts investing in debt securities

    Finance
    • 01 January, 2026
    • 17:20
    AZAL starts investing in debt securities

    Azerbaijan Airlines CJSC (AZAL) has begun investing in debt securities, reads the joint-stock company's annual financial update, Report informs.

    According to the document, the airline accumulated debt securities investments totaling 10 million manats in 2024.

    AZAL, the national air carrier, was established in 1992. Its authorized capital is 823.975 million manats. The airline is headquartered in Baku, at Heydar Aliyev International Airport.

    ($1=1.7 manats)

    Azerbaijan Airlines (AZAL) debt securities Heydar Aliyev International Airport
    AZAL borc qiymətli kağızlarına investisiya qoymağa başlayıb
    AZAL начал инвестировать в долговые ценные бумаги

    Latest News

    18:00

    12 Azerbaijanis killed in war in Ukraine last year

    Foreign policy
    17:54

    Ukrainian envoy thanks Azerbaijan for its support in 2025

    Foreign policy
    17:49

    MFA: No info on Azerbaijani citizens among killed, injured at Swiss resort

    Foreign policy
    17:38
    Photo

    Festive celebration organized at "Hold My Hand" Social Rehabilitation Center for Children

    Social security
    17:28
    Photo

    Initiated by Leyla Aliyeva, New Year celebrations organized at several children's facilities

    Domestic policy
    17:20

    AZAL starts investing in debt securities

    Finance
    17:08

    25 injured in aerial firing in Karachi on New Year's Eve

    Other countries
    16:43

    Anthony Joshua discharged from hospital after Nigeria car crash

    Individual sports
    16:21

    14 killed in major road accident in Pakistan

    Other countries
    All News Feed