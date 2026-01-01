AZAL borc qiymətli kağızlarına investisiya qoymağa başlayıb
Maliyyə
- 01 yanvar, 2026
- 15:30
"Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) borc qiymətli kağızlarına investisiya qoymağa başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səhmdar cəmiyyətinin illik maliyyə hesabatında bildirilir.
Sənədə əsasən, 2024-cü ildə aviaşirkətin borc qiymətli kağızlarına 10 milyon manatlıq investisiyası formalaşıb.
Xatırladaq ki, AZAL 1992-ci ildə yaradılıb, ölkənin milli aviadaşıyıcısıdır. Onun nizamnamə kapitalı 823,975 milyon manatdır. Aviaşirkətin qərargahı Bakıda - Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda yerləşir.
