Дорожная полиция призвала граждан доверять поездки проверенным перевозчикам
- 01 января, 2026
- 16:38
В праздничные дни в стране значительно выросло число автомобильных поездок.
Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции, при организации таких путешествий часто используются автобусы и микроавтобусы, задействованные в нерегулярных пассажирских перевозках.
В ведомстве отмечают, что нередко при этом игнорируются техническое состояние транспорта, предрейсовый медосмотр водителей и соблюдение ими режима труда и отдыха. Также не всегда учитываются погодные условия, сложность маршрута и опыт водителя, что особенно опасно на горных дорогах и повышает риск ДТП.
Отдельное внимание полиция обращает на рост использования арендованных автомобилей. Отсутствие информации об их техническом состоянии или квалификации водителя может представлять серьезную угрозу безопасности.
В этой связи дорожная полиция призывает граждан и гостей страны в праздничные дни доверять организацию поездок только проверенным перевозчикам и соблюдать меры дорожной безопасности.