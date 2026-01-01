Дорожная полиция призвала граждан доверять поездки проверенным перевозчикам

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Происшествия
    • 01 января, 2026
    • 16:38
    В праздничные дни в стране значительно выросло число автомобильных поездок.

    Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции, при организации таких путешествий часто используются автобусы и микроавтобусы, задействованные в нерегулярных пассажирских перевозках.

    В ведомстве отмечают, что нередко при этом игнорируются техническое состояние транспорта, предрейсовый медосмотр водителей и соблюдение ими режима труда и отдыха. Также не всегда учитываются погодные условия, сложность маршрута и опыт водителя, что особенно опасно на горных дорогах и повышает риск ДТП.

    Отдельное внимание полиция обращает на рост использования арендованных автомобилей. Отсутствие информации об их техническом состоянии или квалификации водителя может представлять серьезную угрозу безопасности.

    В этой связи дорожная полиция призывает граждан и гостей страны в праздничные дни доверять организацию поездок только проверенным перевозчикам и соблюдать меры дорожной безопасности.

