В 2025 году Саудовская Аравия установила рекорд по количеству казней

Саудовская Аравия в 2025 году установила рекорд по количеству казней, высшую меру наказания привели в исполнение в отношении 356 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail.

"В 2025 году саудовские власти казнили 356 человек, установив новый рекорд по числу заключенных, казненных в королевстве за один год", - говорится в материале.

Аналитики связывают рост числа казней с "войной с наркотиками", которую ведут местные власти. В рамках подобных дел были лишены жизни 243 человека.

В 2024 году власти казнили 338 человек.