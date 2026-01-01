Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 01 января, 2026
    • 16:45
    В 2025 году Саудовская Аравия установила рекорд по количеству казней

    Саудовская Аравия в 2025 году установила рекорд по количеству казней, высшую меру наказания привели в исполнение в отношении 356 человек.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail.

    "В 2025 году саудовские власти казнили 356 человек, установив новый рекорд по числу заключенных, казненных в королевстве за один год", - говорится в материале.

    Аналитики связывают рост числа казней с "войной с наркотиками", которую ведут местные власти. В рамках подобных дел были лишены жизни 243 человека.

    В 2024 году власти казнили 338 человек.

