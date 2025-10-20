İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Ermənistanda mer və daha yeddi nəfər rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİB

    Region
    • 20 oktyabr, 2025
    • 11:45
    Ermənistanda mer və daha yeddi nəfər rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİB

    Gümrünün meri Vardan Qukasyan və daha yeddi nəfər rüşvət almaqda ittiham olunur.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsindən məlumat verilib.

    "Mer və daha yeddi nəfər barəsində cinayət işləri açılıb, onların saxlanılması barədə qərar qəbul edilib", - komitədən əlavə edilib.

    Qurumun məlumatına görə, mer və baş memar təxminən 1,5 min kvadrat metr sahəsi olan qanunsuz tikilini sökməmək barədə razılaşıb, əvəzində sahibindən rüşvət kimi təxminən 10 min dollar tələb ediblər.

    Ermənistanın Gümrü şəhərinin meri Vardan Qukasyan saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

    Daha əvvəl bu gün Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinin əməkdaşları Gümrü meriyasında əməliyyat tədbirləri keçiriblər.

    Komitədən bildirilib ki, meriyada istintaq tədbirləri cinayət işi çərçivəsində həyata keçirilib.

    Bu yaxınlarda onun oğluna qarşı hədə-qorxu ilə pul tələb etmə və icma əmlakını mənimsəmə ittihamı ilə cinayət işi açılıb.

    Ermənistan gümrü mer
    Мэр Гюмри и еще семь человек обвиняются в получении взяток - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    11:47

    Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    11:45

    Ermənistanda mer və daha yeddi nəfər rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİB

    Region
    11:41

    Naxçıvandan Türkiyəyə elektrik enerjisinin ixracı ilə bağlı görüləcək işlər açıqlanıb

    Energetika
    11:36

    Bakıda baş verən qəzaların yarıdan çoxu piyadavurmadır - RƏSMİ

    Hadisə
    11:36

    "İdeal Kredit" BOKT 1 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    11:33

    BFB Çoxölkəli İslam Maliyyəsi Bacarıqların İnkişafı Proqramında iştirak edib

    Maliyyə
    11:32

    Bu ilin 9 ayı ərzində 3 min 536 odlu silah könüllü olaraq təhvil verilib

    Hadisə
    11:31

    DİN qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı əhaliyə çağırış edib

    Hadisə
    11:30
    Foto

    SOCAR-da "İşin icrasına icazə" sisteminin elektron formada tətbiqi başlayıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti