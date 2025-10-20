Ermənistanda mer və daha yeddi nəfər rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİB
Gümrünün meri Vardan Qukasyan və daha yeddi nəfər rüşvət almaqda ittiham olunur.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsindən məlumat verilib.
"Mer və daha yeddi nəfər barəsində cinayət işləri açılıb, onların saxlanılması barədə qərar qəbul edilib", - komitədən əlavə edilib.
Qurumun məlumatına görə, mer və baş memar təxminən 1,5 min kvadrat metr sahəsi olan qanunsuz tikilini sökməmək barədə razılaşıb, əvəzində sahibindən rüşvət kimi təxminən 10 min dollar tələb ediblər.
Ermənistanın Gümrü şəhərinin meri Vardan Qukasyan saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Daha əvvəl bu gün Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinin əməkdaşları Gümrü meriyasında əməliyyat tədbirləri keçiriblər.
Komitədən bildirilib ki, meriyada istintaq tədbirləri cinayət işi çərçivəsində həyata keçirilib.
Bu yaxınlarda onun oğluna qarşı hədə-qorxu ilə pul tələb etmə və icma əmlakını mənimsəmə ittihamı ilə cinayət işi açılıb.