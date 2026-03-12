Almaniyada benzinin qiymət artımı elektromobillərə marağı çoxaldıb
- 12 mart, 2026
- 04:09
Yaxın Şərqdə gərginliyin artması səbəbindən benzin və dizel yanacağının qiymətlərinin kəskin artımı fonunda Almaniyada sürücülərin elektromobillərin alışına marağı artıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə DPA xəbər agentliyi "Carwow" və "Meinauto.de" onlayn avtomobil satış və alış platformalarının məlumatlarına istinad edib.
"Neftin qiymətlərinin artması elektromobillərə marağa birbaşa təsir göstərir. Məlumatlarımız göstərir ki, elektromobillərin payı 28 fevraldan bəri həftəsonu 55 %-dən 63 %-ə yüksəlib", - "Carwow" şirkətinin baş direktoru Filip Sailer fon Amende qeyd edib. Elektromobillərin Almaniya sakinləri tərəfindən satın alınması nəzərdə tutulan avtomobillərin ümumi sayının orta hesabla təxminən 59 %-ni təşkil edir. Bu, bir çox istehlakçının yanacağın qiymətlərinin artmasına reaksiya verdiyini göstərir.
"Meinauto.de" platformasında da daha qənaətli sürücülüklə bağlı mövzulara marağın əhəmiyyətli dərəcədə artımı qeydə alınıb. Şirkət nümayəndəsinin sözlərinə görə, istifadəçilər hazırda qeyri-adi dərəcədə tez-tez alternativ yanacaq təklifləri və benzinə qənaətlə bağlı məsləhətlər araşdırırlar.
"Carwow"un məlumatına görə, elektromobillərin populyarlığı artarkən ənənəvi mühərriklərə tələbat bir qədər azalır. "Benzin və dizel modelləri birlikdə konfiqurasiyaların yalnız 23 %-ni təşkil edir ki, bu da fevralın sonundan aşağıdır. Bu arada hibridlər nisbətən sabit - 15 % səviyyəsində qalır", - "Carwow"un rəhbəri deyib.
Martın 10-da Almaniyanın ADAC avtomobil klubu ən əlverişli benzin olan E10-un qiymətinin 2022-ci ildən bəri ilk dəfə Almaniyada litrinin qiymətinin 2 avronu ötdüyünü, dizel yanacağının isə 2,23 avroya yüksəldiyini bildirib.
Daha əvvəl CNBC, "Rapidan Energy Group" konsaltinq şirkətinin məlumatlarına istinadən, ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı Hörmüz boğazından gəmiçiliyin bağlanmasının tarixdə qlobal neft tədarükündə ən böyük fasiləyə səbəb olduğunu bildirib. Hörmüz boğazındakı gərginlik qlobal neft tədarükünün təxminən 20 %-ni pozub. Bundan əvvəlki ən böyük fasilə 1956-cı il Süveyş böhranı zamanı baş verib və bu böhran qlobal neft ixracının təxminən 10 %-nə təsir edib. 1990-1991-ci illərdə baş vermiş Körfəz müharibəsi təchizatın 9 %-ni pozub.