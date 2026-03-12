Рост цен на бензин в ФРГ подстегнул интерес к электромобилям
    Рост цен на бензин в ФРГ подстегнул интерес к электромобилям

    Автолюбители в Германии на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, вызванного эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, начали проявлять повышенный интерес к возможной покупке электромобилей.

    Как передает Report, об этом пишет агентство DPA со ссылкой на данные онлайн-платформ по продаже и покупке автомобилей Carwow и Meinauto.de.

    "Рост цен на нефть напрямую влияет на интерес к электромобилям. Наши данные показывают, что с 28 февраля доля электромобилей выросла с 55 до 63% за выходные", - отметил генеральный директор Carwow в Германии Филипп Зайлер фон Аменде. В среднем на электромобили приходится около 59% от общего числа автомобилей, которые жители ФРГ рассматривают для возможной покупки. Это свидетельствует о том, что многие потребители реагируют на рост цен на топливо.

    Платформа Meinauto.de также фиксирует значительный рост интереса к темам, связанным с более экономичным вождением. По словам представителя компании, сейчас пользователи необычно часто изучают предложения по альтернативным видам топлива, а также советы по экономии бензина.

    В то время как популярность электромобилей растет, спрос на классические двигатели, по данным Carwow, немного снижается. "На долю бензиновых и дизельных моделей вместе приходится лишь около 23% конфигураций, что ниже уровня конца февраля. Гибриды же остаются относительно стабильными - на уровне 15%", - резюмировал глава Carwow.

    10 марта германский автомобильный клуб ADAC сообщал, что цена за литр самого бюджетного вида бензина - E10 - в Германии впервые с 2022 года превысила €2, дизельное топливо подорожало до €2,23.

    Ранее телекомпания CNBC со ссылкой на данные консалтинговой компании Rapidan Energy Group сообщила, что прекращение судоходства через Ормузский пролив на фоне военной операции США и Израиля против Ирана вызвало самый крупный в истории сбой мировых поставок нефти. Напряженность в Ормузском проливе привела к тому, что сбой охватил около 20% глобальных поставок нефти. До этого момента крупнейший сбой был зафиксирован во время Суэцкого кризиса 1956 года, в ходе которого пострадало около 10% глобального экспорта нефти. Война в Персидском заливе 1990-1991 годов ударила по 9% поставок.

    Германия электромобиль Ближний Восток рост цен на бензин Операция США и Израиля против Ирана
    Almaniyada benzinin qiymət artımı elektromobillərə marağı çoxaldıb
    Ты - Король

