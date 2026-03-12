İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    12 mart, 2026
    05:14
    Rumıniya parlamenti ABŞ qoşunlarının İrana qarşı əməliyyata dəstək üçün yerləşdirilməsini təsdiqləyib

    Rumıniya parlamenti Prezident Nikuşor Danın ABŞ avadanlığı və qoşunlarının İrana qarşı əməliyyatı dəstəkləmək üçün müvəqqəti yerləşdirilməsinə dair xahişini təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Agerpres" agentliyi xəbər yayıb.

    Parlamentin 272 üzvü qərarın lehinə, 18-i əleyhinə səs verib, beş nəfər bitərəf qalıb.

    Ən böyük müxalifət partiyası olan "Rumınların birliyi uğrunda alyans"ın lideri Corce Simion qərarın tələsik verildiyini və ölkənin təhlükəsizliyinə təhdid yarada biləcəyini bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu tədbirin məqsəd və niyyətlərinin sırf müdafiə xarakterli olduğuna dair heç bir zəmanət yoxdur və potensial risklərin əlavə qiymətləndirilməsi tələb olunur.

