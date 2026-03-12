Парламент Румынии одобрил размещение американских военных для поддержки операции против Ирана
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 01:44
Парламент Румынии одобрил запрос президента страны Никушора Дана о временном размещении на территории республики оборудования и военнослужащих США для поддержки операции против Ирана.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres.
За соответствующее решение проголосовали 272 парламентария, против выступили 18, еще 5 воздержались.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион заявил, что решение было принято поспешно и может создать угрозы для безопасности страны.
По его словам, нет гарантий того, что цели и намерения данного шага носят исключительно оборонительный характер, и требуется дополнительная оценка возможных рисков.
