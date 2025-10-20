İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Ermənistanda güc strukturları 23 fəalı saxlayıb

    Region
    • 20 oktyabr, 2025
    • 16:38
    Ermənistanda güc strukturları 23 fəalı saxlayıb

    Ermənistanın güc strukturları Gümrü meriyasının yaxınlığında mer Vardan Qukasyana dəstək üçün toplaşan 23 fəalı saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb .

    Nazirliyin məlumatına görə, onlar şəhərin polis bölmələrinə aparılıb.

    İstintaq versiyasına görə, Gümrü meriyası qarşısında, o cümlədən binaya girişlərdə bir qrup şəxs istintaqa mane olub, kütləvi iğtişaşlar törədib.

    Bundan əlavə, Ermənistan KİV-ləri bildirib ki, həbs olunmuş iş adamı Samvel Karapetyanın "Öz yolumuzla" hərəkatının üzvü Ruben Mxitaryan da Gümrüdə saxlanılıb.

    Ermənistan gümrü
    В Армении силовики задержали 23 активиста - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    17:54

    Yaroslav Kovalçuk: "Azərbaycan məhsulları Belarus birjasına vasitəçiliklə daxil olur"

    Biznes
    17:50

    Xamənei Trampa: Zənn elə ki, nüvə sənayemizi məhv etmisən

    Region
    17:45

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    17:42

    Dünyanın ən dəyərli komandalarının siyahısı açıqlanıb

    Futbol
    17:39

    Aİ ilin sonuna kimi Gürcüstanla viza rejiminin ləğvinə dair tövsiyələrini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    17:38

    Gümrü meriyası tətil keçirəcək - YENİLƏNİB-4

    Region
    17:36

    Azərbaycan Böyük Britaniya ilə vergi məlumatlarının mübadiləsini müzakirə edib

    Maliyyə
    17:34

    Azərbaycanda süd vəzi xərçəngi xəstələrinin sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    17:33
    Foto

    Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılıqla bağlı yeni dövlət standartları hazırlanıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti