Ermənistan İstintaq Komitəsi: Gümrü meriyası yaxınlığında etiraz aksiyasında 33 nəfər saxlanılıb
Region
- 21 oktyabr, 2025
- 10:12
Ermənistanda ötən gün Gümrü meriyası yaxınlığında keçirilən etiraz aksiyasından sonra 33 nəfər saxlanılıb.
"Report"un yerli KİV-lərə istinadən məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsindən bildirilib.
Onlar kütləvi iğtişaşlar törətmə işi çərçivəsində saxlanılıblar.
Gümrü sakinləri ötən gün mer Vardan Qukasyanın saxlanılmasına mane olmaq məqsədi ilə toplaşmışdılar.
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Ermənistanın güc strukturları Gümrü meriyasının yaxınlığında merə dəstək üçün toplaşan 23 fəalı saxlayıb.
