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Министр обороны России назвал причину аварии на подлодке

Шойгу назвал причину аварии на «Лошарике»

Основная причина происшествия на глубоководном аппарате — пожар в аккумуляторном отсеке. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. 

Ядерная энергетическая установка на подлодке находится полностью в работоспособном состоянии, сказал Шойгу.

Путин поручил министру обороны представить погибших подводников к госнаградам.

Напомним, 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в российских водах 1 июля.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнование российской стороне.

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