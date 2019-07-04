Министр обороны России назвал причину аварии на подлодке

Основная причина происшествия на глубоководном аппарате — пожар в аккумуляторном отсеке. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Ядерная энергетическая установка на подлодке находится полностью в работоспособном состоянии, сказал Шойгу.

Путин поручил министру обороны представить погибших подводников к госнаградам.

Напомним, 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в российских водах 1 июля.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнование российской стороне.