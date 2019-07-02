На российском глубоководном аппарате произошло возгорание, погибли 14 моряков

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в российских водах 1 июля, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - отмечается в сообщении министерства обороны.

На данный момент, "благодаря самоотверженным действиям команды" очаг возгорания ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск.