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Закир Гасанов выразил соболезнование российской стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российской стороне
© Report

Министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражениями соболезнований министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.

Как сообщает Report, в тексте  письма говорится:

"Глубоко потрясен известием по поводу трагической гибели 14 моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России.

От имени личного состава Азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии".

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