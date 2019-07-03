Закир Гасанов выразил соболезнование российской стороне

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Министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражениями соболезнований министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Глубоко потрясен известием по поводу трагической гибели 14 моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России.

От имени личного состава Азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии".