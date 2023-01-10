Шойгу: Россия продолжит развитие ядерного потенциала

Россия продолжит развивать и поддерживать ядерную триаду как гарантию суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия продолжит развивать и поддерживать ядерную триаду как гарантию суверенитета и территориальной целостности страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания Минобороны во вторник.

"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность", - указал Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что уровень современных образцов вооружений в составе ядерной триады превысил 91%. По его словам, страна будет "поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, так как это основа баланса сил в мире".