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Шойгу: Россия продолжит развитие ядерного потенциала

Шойгу: Россия продолжит развитие ядерного потенциала Россия продолжит развивать и поддерживать ядерную триаду как гарантию суверенитета и территориальной целостности страны.
В регионе
10 января 2023 г. 14:05
Шойгу: Россия продолжит развитие ядерного потенциала

Россия продолжит развивать и поддерживать ядерную триаду как гарантию суверенитета и территориальной целостности страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания Минобороны во вторник.

"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность", - указал Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что уровень современных образцов вооружений в составе ядерной триады превысил 91%. По его словам, страна будет "поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, так как это основа баланса сил в мире".

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Версия на английском языке Shoigu: Russia to continue development of nuclear potential

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