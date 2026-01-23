Школы в Тегеране переходят на дистанционное обучение
В регионе
- 23 января, 2026
- 18:13
Школы в иранской провинции Тегеран 24 января перейдут на дистанционное обучение.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщили в Департаменте образования и по связям с общественностью Тегерана.
В связи со снегопадом и холодной погодой занятия в этот день будут проводиться онлайн. Информации о том, сохранится ли такой формат в последующие дни, пока нет.
Уроки во всех начальных и средних школах региона будут продолжены в онлайн-формате на основе координации с офисом главы исполнительной власти провинции Тегеран и штабом управления кризисными ситуациями.
Согласно информации, всем школам настоятельно рекомендуется экономить энергию, отключать ненужные системы отопления и освещения.
