Школы в Тегеране переходят на дистанционное обучение

Школы в иранской провинции Тегеран 24 января перейдут на дистанционное обучение.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщили в Департаменте образования и по связям с общественностью Тегерана.

В связи со снегопадом и холодной погодой занятия в этот день будут проводиться онлайн. Информации о том, сохранится ли такой формат в последующие дни, пока нет.

Уроки во всех начальных и средних школах региона будут продолжены в онлайн-формате на основе координации с офисом главы исполнительной власти провинции Тегеран и штабом управления кризисными ситуациями.

Согласно информации, всем школам настоятельно рекомендуется экономить энергию, отключать ненужные системы отопления и освещения.