İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Tehranda məktəblər distant təhsilə keçir

    Region
    • 23 yanvar, 2026
    • 17:46
    Tehranda məktəblər distant təhsilə keçir

    İranın Tehran əyalətində məktəblər yanvarın 24-də distant təhsilə keçəcək.

    "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tehranın Təhsil və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentindən bildirilib.

    Məlumata görə, qar və soyuq hava şəraiti ilə əlaqədar həmin gün dərslər onlayn formatda keçiriləcək. Bu formatın növbəti günlərdə davam edib-etməyəcəyi barədə məlumat verilməyib.

    Bildirilib ki, Tehran əyaləti icra başçısının ofisi və böhran idarəetmə qərargahı ilə koordinasiya əsasında bölgənin bütün ibtidai və orta məktəblərində dərslər onlayn formatda davam etdiriləcək.

    İnformasiyaya əsasən, bütün məktəblərə enerjiyə qənaət etmələri, lazımsız istilik və işıqlandırma sistemlərini söndürmələri ciddi şəkildə tövsiyə olunur.

    İran Tehran Məktəblər Distant təhsil
    Школы в Тегеране переходят на дистанционное обучение

    Son xəbərlər

    18:19

    Ukrayna Rusiyanın Penza vilayətindəki neft bazasını vurub

    Digər ölkələr
    18:04
    Video

    "Euronews" Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı ilə bağlı video yayımlayıb

    Biznes
    17:46

    Tehranda məktəblər distant təhsilə keçir

    Region
    17:45

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Stadionun vəziyyəti yaxşı oynamağa imkan vermədi"

    Futbol
    17:43

    Abbas Əraqçi: İrandakı iğtişaşlar zamanı 3 mindən çox insan ölüb

    Region
    17:42

    Gürcüstan Azərbaycana banan ixracından gəlirini 7 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    17:41

    İsrafil Məmmədov: "İnvestorlar bir neçə mümkün inkişaf ssenarisinə hazırlaşmalıdır"

    Maliyyə
    17:34

    Vüqar Oruc: "Dövlət müəssisələrinin monitorinqi instutisional islahatların məntiqi nəticəsidir"

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti