Школьники разбили памятник Ленину в России

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Магдагачинский район Амурской области в поселке Ушумун школьники в День пионерии разбили памятник Владимиру Ленину.

Как передает Report, об этом сообщает УНН со ссылкой на "Амурская правда".

Отмечается, что возле памятника поврежден постамент, разбиты вазоны, руки и ноги, а также части пиджака.

При этом школьников - двух подростков, учащихся 8 и 9 классов - задержали через несколько часов после преступления.

По их словам, они избили статуя советского вождя битами. Свои действия они объяснили разногласиями с политикой Ленина.

По словам директора школы, ученики ранее не были замечены в хулиганских выходках.