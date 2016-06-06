​Серж Саргсян назначил нового секретаря Совбеза Армении

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян подписал в понедельник указ о назначении Армена Геворкяна секретарем Совета национальной безопасности Армении, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пост секретаря Совета национальной безопасности Армении стал вакантным с апреля 2014 года, когда эту должность покинул Артур Багдасарян.

"Армен Геворкян имеет достаточно опыта, чтобы надлежащим образом выполнять трудные обязанности секретаря Совета национальной безопасности", - приводит пресс-служба слова Сержа Саргсяна.

Геворкян работал в системе государственного управления Армении с 1997 по 2014 годы, занимал посты помощника премьер-министра, помощника президента, первого помощника президента, руководителя администрации президента, секретаря Совета национальной безопасности, министра территориального управления и вице-премьера.