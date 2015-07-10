Комитет Сената США вновь утвердил финансовую помощь Нагорному Карабаху

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Комитет по ассигнованиям Сената США утвердил проект иностранной помощи на 2016-й финансовый год.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в 2016 году США выделят Азербайджану и Армении 1,7 млн. долларов военной помощи по линии зарубежного военного финансировании и 600 тыс. долларов по линии международного военно-образовательного обучения.

В качестве невоенной помощи Азербайджану планируется выделить 8,8 млн. долларов США, Грузии - 54 млн. долларов, Армении - 20,1 млн. долларов.

Сенат также рекомендовал выделить помощь оккупированной Арменией территории Азербайджана - Нагорному Карабаху в размере, соответствующем предыдущим годам.