Грузинская полиция напала на турецких баскетболистов

Во время чемпионата Европы по баскетболу после матча сборных Турции и Грузии произошел скандальный инцидент.

Во время чемпионата Европы по баскетболу после матча сборных Турции и Грузии произошел скандальный инцидент.

Как передает Report, об этом сообщает издание Eurohoops.

Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан заявил, что после завершения поединка произошла массовая потасовка, в которой приняли участие баскетболисты и тренеры обеих сборных, а также грузинские сотрудники правопорядка.

"Когда Фуркан Коркмаз шел по коридору к раздевалкам с нашим тренером, игроки сборной Грузии напали на него вместе с удаленным игроком Дудой Санадзе и полицией. Такое не должно происходить. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось вступить в драку с грузинской полицией", - сказал он.

Сборная Грузии одержала победу в овертайме со счетом 88:83. В четвертой четверти матча произошла потасовка между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе, после дополнительного рассмотрения эпизода оба игрока были удалены с площадки. При этом турецкая сторона подала протест на результат поединка. Причиной тому стал тот факт, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.