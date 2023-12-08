Сбой произошел на "синей ветке" московского метро

Сбой произошел на "синей" ветке московского метро в пятницу вечером.

Сбой произошел на "синей" ветке московского метро в пятницу вечером.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Пассажиров высадили на станции "Партизанская" (Арбатско-Покровская линия), сообщив, что поезда не ходят до станции Щелковская" по техническим причинам.

Интервалы движения увеличены для проверки инфраструктуры.

"На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы.