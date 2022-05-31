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Салливан обсудил с Калыном членство Швеции и Финляндии в НАТО

Салливан обсудил с Калыном членство Швеции и Финляндии в НАТО Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном, в ходе которых они обсудили поддержку Украины и членство Швеции и Финляндии в НАТО.
В регионе
31 мая 2022 г. 03:37
Салливан обсудил с Калыном членство Швеции и Финляндии в НАТО

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном, в ходе которых они обсудили поддержку Украины и членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Они обсудили текущую поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, а также усилия обеих сторон, направленные на то, чтобы дать возможность сельскохозяйственному экспорту Украины попадать на мировой рынок», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Белом доме указали, что Салливан выразил поддержку прямым переговорам Турции с Швецией и Финляндией по вопросу заявок этих стран на вступление в Североатлантический альянс.

«Он (Салливан. — ред.) также подчеркнул важность того, чтобы воздерживаться от эскалации в Сирии с целью сохранения текущих линий прекращения огня и избежания дальнейшей дестабилизации», — добавили в пресс-службе.

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