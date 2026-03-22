Россия заработает $2 млрд на смягчении нефтяных санкций

США считают, что разрешение на продажу нефти и нефтепродуктов из России позволит Москве получить прибыль в объеме не более 2 миллиардов долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

"Наш анализ показывает, что максимальная прибыль, которую может получить Россия, составляет 2 миллиарда долларов - это однодневный бюджет Российской Федерации", - добавил он.

По его словам, речь идет о максимальных оценках.