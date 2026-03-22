İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Rusiya neft sanksiyalarının yumşaldılmasından 2 milyard dollar qazanacaq

    Region
    • 22 mart, 2026
    • 21:33
    Rusiya neft sanksiyalarının yumşaldılmasından 2 milyard dollar qazanacaq

    ABŞ hesab edir ki, Rusiyadan neft və neft məhsullarının satışına icazə Moskvaya 2 milyard dollardan çox olmayan mənfəət əldə etməyə imkan verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent bu fikri "NBC News"a verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Təhlillərimiz göstərir ki, Rusiyanın əldə edə biləcəyi maksimum mənfəət 2 milyard dollardır - bu, Rusiya Federasiyasının bir günlük büdcəsidir", - deyə o əlavə edib.

    Onun sözlərinə görə, bunlar maksimum təxminlərdir.

    ABŞ və Rusiya Neft və qaz yatağı
    Россия заработает $2 млрд на смягчении нефтяных санкций

    Rusiya neft sanksiyalarının yumşaldılmasından 2 milyard dollar qazanacaq

