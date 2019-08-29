​Россия выплатит долг Совету Европы за 2017 и 2018 годы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распоряжении правительства. Сумма составит 54,7 миллиона евро.

В организации пока никак не отреагировали на это заявление.

В апреле 2014-го делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий в Украине и оккупации Крыма.

В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.

В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.