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Миллер: Новый законопроект Грузии об иноагентах нанесет ущерб нашим отношениям

Миллер: Новый законопроект Грузии об иноагентах нанесет ущерб нашим отношениям Мы считаем, что рассматриваемый парламентом Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" поведет страну по опасной траектории. Это поставит под угрозу евроатлантический путь Грузии и нанесет ущерб американо-грузинским отношениям.
В регионе
7 мая 2024 г. 02:27
Миллер: Новый законопроект Грузии об иноагентах нанесет ущерб нашим отношениям

Мы считаем, что рассматриваемый парламентом Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" поведет страну по опасной траектории. Это поставит под угрозу евроатлантический путь Грузии и нанесет ущерб американо-грузинским отношениям.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

По его словам, США продолжат разъяснять свою заявленную позицию, решение должна принять Грузия.

Миллер не стал комментировать возможные меры: "Я не собираюсь делать никаких заявлений о санкциях, о том, что мы можем сделать или что мы будем делать".

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Версия на азербайджанском языке Miller: Gürcüstanın yeni qanunu münasibətlərimizə xələl gətirəcək

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