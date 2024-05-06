Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном 8 мая

Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая в Москве.

Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая в Москве.

Как передает московское бюро Report, об этом сообщил помощник президента РФ Ушаков.

По его словам, на следующий день после инаугурации, которая состоится 7 мая, Путин проведет первое крупное мероприятие - юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. После него будет проведена двусторонняя встреча с премьером Армении.

"За последнее время в отношениях между Россией и Арменией накопились проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами", - сказал Ушаков. "Вы знаете, что сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. В последнее время заметно сократились контакты между нашими странами на различных уровнях. Критика раздается и в адрес России, и в адрес ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)", - сказал он.

Ушаков напомнил, что Ереван де-факто заморозил свое участие в организации, хотя пока и не вышел из нее, при этом не участвует в совместных учениях структуры и собирается воздержаться от ее финансирования.

"Параллельно Армения демонстративно развивает диалог с Западом, в том числе рассматривает различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по натовской линии. То есть очень много сейчас накопилось вопросов, которые требуют обсуждения именно между лидерами", - отметил он.