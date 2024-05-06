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Посла Британии вызвали в МИД РФ из-за высказываний Кэмерона

Посла Британии вызвали в МИД РФ из-за высказываний Кэмерона Посол Британии Найджел Кейси был вызван в МИД РФ из-за высказываний главы внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия.
В регионе
6 мая 2024 г. 17:41
Посла Британии вызвали в МИД РФ из-за высказываний Кэмерона

Посол Британии Найджел Кейси был вызван в МИД РФ из-за высказываний главы внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.

РФ призвала Британию задуматься о катастрофических последствиях враждебных шагов Лондона и незамедлительно опровергнуть заявления Кэмерона.

В МИД также заявили о том, что ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины.

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Версия на английском языке British ambassador summoned to Russian Foreign Ministry over Cameron's statements

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