Посла Британии вызвали в МИД РФ из-за высказываний Кэмерона

Посол Британии Найджел Кейси был вызван в МИД РФ из-за высказываний главы внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия.

Посол Британии Найджел Кейси был вызван в МИД РФ из-за высказываний главы внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.

РФ призвала Британию задуматься о катастрофических последствиях враждебных шагов Лондона и незамедлительно опровергнуть заявления Кэмерона.

В МИД также заявили о том, что ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины.