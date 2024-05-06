О нас

Эрдоган обсудил с главой политбюро ХАМАС решение согласиться на перемирие в Газе

Эрдоган обсудил с главой политбюро ХАМАС решение согласиться на перемирие в Газе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером политбюро ХАМАС Имаилом Ханией, обсудил решение лидера ХАМАС согласиться на предложенный посредниками проект соглашения о перемирии в секторе Газа.
В регионе
6 мая 2024 г. 22:36
Эрдоган обсудил с главой политбюро ХАМАС решение согласиться на перемирие в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером политбюро ХАМАС Имаилом Ханией, обсудил решение лидера ХАМАС согласиться на предложенный посредниками проект соглашения о перемирии в секторе Газа.

Как передает Report, об этом турецкий лидер написал в X (ранее Twitter).

"Перед заседанием кабинета министров мы провели телефонный разговор с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Мы обсудили усилия по прекращению конфликта и насилия в Газе, оценили одобрение ХАМАС предложения о прекращении огня, полученного от посредников", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что "считает решение, принятое ХАМАС с учетом предложений Турции, положительным, и подчеркнул, что Израиль также должен предпринять шаги для постоянного прекращения огня".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla HƏMAS lideri arasında telefon danışığı olub

Другие новости из категории

Эрдоган заявил, что Турция проведет операции в Ираке и Сирии против РКК
Эрдоган заявил, что Турция проведет операции в Ираке и Сирии против РКК
6 мая 2024 г. 22:26
Эрдоган: Турция приветствует согласие ХАМАС на предложение о перемирии в Газе
Эрдоган: Турция приветствует согласие ХАМАС на предложение о перемирии в Газе
6 мая 2024 г. 21:52
В Турции задержали 30 подозреваемых в связях с ИГ
В Турции задержали 30 подозреваемых в связях с ИГ
6 мая 2024 г. 21:08
МИД РФ: Попытки французских властей обречены на провал
МИД РФ: Попытки французских властей обречены на провал
6 мая 2024 г. 20:16
ЦИК Турции подвел окончательные итоги муниципальных выборов 31 марта
ЦИК Турции подвел окончательные итоги муниципальных выборов 31 марта
6 мая 2024 г. 18:18
Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном 8 мая
Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном 8 мая
6 мая 2024 г. 18:07
Посла Британии вызвали в МИД РФ из-за высказываний Кэмерона
Посла Британии вызвали в МИД РФ из-за высказываний Кэмерона
6 мая 2024 г. 17:41
Путин поблагодарил за работу правительство, которое сложит полномочия 7 мая
Путин поблагодарил за работу правительство, которое сложит полномочия 7 мая
6 мая 2024 г. 17:09
Президент Армении посетит с рабочим визитом США
Президент Армении посетит с рабочим визитом США
6 мая 2024 г. 16:38
Венгрия и Армения вновь откроют посольства в Ереване и Будапеште
Венгрия и Армения вновь откроют посольства в Ереване и Будапеште
6 мая 2024 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi