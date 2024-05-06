Эрдоган обсудил с главой политбюро ХАМАС решение согласиться на перемирие в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером политбюро ХАМАС Имаилом Ханией, обсудил решение лидера ХАМАС согласиться на предложенный посредниками проект соглашения о перемирии в секторе Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером политбюро ХАМАС Имаилом Ханией, обсудил решение лидера ХАМАС согласиться на предложенный посредниками проект соглашения о перемирии в секторе Газа.

Как передает Report , об этом турецкий лидер написал в X (ранее Twitter).

"Перед заседанием кабинета министров мы провели телефонный разговор с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Мы обсудили усилия по прекращению конфликта и насилия в Газе, оценили одобрение ХАМАС предложения о прекращении огня, полученного от посредников", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что "считает решение, принятое ХАМАС с учетом предложений Турции, положительным, и подчеркнул, что Израиль также должен предпринять шаги для постоянного прекращения огня".