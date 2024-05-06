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Эрдоган заявил, что Турция проведет операции в Ираке и Сирии против РКК

Эрдоган заявил, что Турция проведет операции в Ираке и Сирии против РКК Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в ближайшее время трансграничные операции на севере Ирака и Сирии против базирующихся там боевиков РКК.
В регионе
6 мая 2024 г. 22:26
Эрдоган заявил, что Турция проведет операции в Ираке и Сирии против РКК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в ближайшее время трансграничные операции на севере Ирака и Сирии против базирующихся там боевиков РКК.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber.

"В ближайшее время в результате наших операций в Ираке и Сирии мы нанесем точечный удар по террористической организации, чье поле для маневра значительно сузилось", - сказал Эрдоган после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре.

"Мы обязательно завершим незаконченную работу в Сирии из-за невыполненных обещаний наших союзников, когда настанет нужное время", - сказал Эрдоган, говоря о планах Турции завершить создание зоны безопасности на севере граничащей с Турцией страны. Ранее президент Турции говорил о планах завершить создание зоны 30-40 км безопасности к лету.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: İraqda terror bataqlığı quruyana qədər mübarizə aparacağıq

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