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ЦИК Турции подвел окончательные итоги муниципальных выборов 31 марта

ЦИК Турции подвел окончательные итоги муниципальных выборов 31 марта Центризбирком Турции подвел окончательные итоги выборов в местные органы власти, которые состоялись в республике 31 марта.
В регионе
6 мая 2024 г. 18:18
ЦИК Турции подвел окончательные итоги муниципальных выборов 31 марта

Центризбирком Турции подвел окончательные итоги выборов в местные органы власти, которые состоялись в республике 31 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава ведомства Ахмет Енер заявил журналистам.

По его словам, в выборах приняли участие 57,7 млн граждан Турции, явка составила 78,1%.

"Голосование прошло в спокойной обстановке, серьезных нарушений, которые бы повлияли на его исход, не отмечено", - сказал Енер.

Он отметил, что в некоторых местах 2 июня пройдут повторные выборы в местные органы власти в связи с выявленными нарушениями.

На муниципальных выборах в Турции выбирали мэров 30 крупных городов, глав муниципальных образований и органов местного самоуправления.

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