В Турции задержали 30 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 30 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
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"В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в семи провинциях, задержаны 30 человек", - написал министр в соцсети "X".
Jandarmamız tarafından ilde, Emniyetimiz tarafından ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-35” operasyonlarında şüpheli yakalandı— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya)
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve…
pic.twitter.com/plqeSfZ6bh May 6, 2024