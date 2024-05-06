В Турции задержали 30 подозреваемых в связях с ИГ

В Турции задержали 30 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 30 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

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