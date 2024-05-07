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В Турции примут меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти к мигрантам

В Турции примут меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти к мигрантам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении принять решительные меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти, в частности в отношении находящихся в республике беженцев.
В регионе
7 мая 2024 г. 00:18
В Турции примут меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти к мигрантам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении принять решительные меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти, в частности в отношении находящихся в республике беженцев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber.

"К сожалению, оппозиционные круги рядом своих заявлений и действий скатываются к радикальному фашизму. Аналогичное мышление стоит за возникшей в последнее время арабской аллергией. Их не волнует Турция. Патриотизм не преследование угнетенных, которые ищут убежища в нашей стране, не дискриминация и превращение в объект ненависти иностранных туристов, студентов. Мы не позволим подрывать индустрию туризма, которая является локомотивом нашей экономики, с годовым доходом в 2023 году в $54,3 млрд. Мы предпримем более решительные и сдерживающие шаги для борьбы с преступлениями на почве ненависти", - сказал турецкий лидер в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре.

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