Россия выделила почти 3 млн долларов на развитие областей Армении

Россия выделила в рамках трастового фонда ООН 2,8 миллиона долларов на развитие Котайской и Гегаркуникской областей Армении.
Как передает Report, об этом РИА "Новости" сообщил советник посольства России в Ереване Дмитрий Степанов.
Он уточнил, что деньги выделены по линии трастового фонда Россия - Программа развития ООН.
"Проект рассчитан на три года. Очень многогранный будет кластер - и туризм, и развитие сельских общин", - добавил совет российского посольства.
Он напомнил, что ранее при российской поддержке был реализован проект развития Тавушской области Армении.