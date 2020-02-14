Россия выделила почти 3 млн долларов на развитие областей Армении

Россия выделила в рамках трастового фонда ООН 2,8 миллиона долларов на развитие Котайской и Гегаркуникской областей Армении.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" сообщил советник посольства России в Ереване Дмитрий Степанов.

Он уточнил, что деньги выделены по линии трастового фонда Россия - Программа развития ООН.

"Проект рассчитан на три года. Очень многогранный будет кластер - и туризм, и развитие сельских общин", - добавил совет российского посольства.

Он напомнил, что ранее при российской поддержке был реализован проект развития Тавушской области Армении.