Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместить министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом", - заявил С.Рябков.

По его словам, как только в США откажутся от "порочной практики" расширения подобных списков, то Россия, действуя зеркально на основе принципов взаимности, поступит аналогичным образом.