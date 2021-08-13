Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России зарегистрирован максимум смертей пациентов с COVID за сутки – 815, за все время скончались 168 864 человека.

В России зарегистрирован максимум смертей пациентов с COVID за сутки – 815, за все время скончались 168 864 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 815 смертей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время в России от коронавируса умерло 168 864 человека.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 277 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 850 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в России зарегистрировано 6 557 068 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.