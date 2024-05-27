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РФ направила приглашение талибам принять участие в экономическом форуме в Петербурге

РФ направила приглашение талибам принять участие в экономическом форуме в Петербурге Россия направила приглашение движению "Талибан" принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В регионе
27 мая 2024 г. 12:07
РФ направила приглашение талибам принять участие в экономическом форуме в Петербурге

Россия направила приглашение движению "Талибан" принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как передает Report, об этом заявил ТАСС директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Им (талибам) приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно", - сказал он.

Кабулов отметил, что будут обсуждены перспективные сферы сотрудничества с талибами.

"Традиционно афганцы заинтересованы в продолжении расширения сотрудничества по закупке нефтепродуктов в России и других товаров повышенного спроса. Конечно, перспективно можно будет поговорить об использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом", - указал дипломат.

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Версия на английском языке Russia invites Taliban to take part in economic forum in St. Petersburg

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