РФ направила приглашение талибам принять участие в экономическом форуме в Петербурге

Россия направила приглашение движению "Талибан" принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Россия направила приглашение движению "Талибан" принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как передает Report, об этом заявил ТАСС директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Им (талибам) приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно", - сказал он.

Кабулов отметил, что будут обсуждены перспективные сферы сотрудничества с талибами.

"Традиционно афганцы заинтересованы в продолжении расширения сотрудничества по закупке нефтепродуктов в России и других товаров повышенного спроса. Конечно, перспективно можно будет поговорить об использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом", - указал дипломат.