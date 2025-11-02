Reuters: Турецкие НПЗ сокращают закупки российской нефти

Турецкие нефтеперерабатывающие заводы, вслед за китайскими и индийскими, начали сокращать закупки российской нефти.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, непосредственно знакомых с ситуацией, и несколько источников в отрасли.

Это свидетельствует о результатах усилий США, ЕС и Великобритании по ограничению продаж российской нефти, используемой для финансирования войны в Украине, указывает агентство.

По данным источников, за последнее время крупные предприятия купили партии нефти из Ирака, Казахстана и "других конкурентов России".

"Компания Tupraş, владеющая двумя крупными НПЗ в Турции, вероятно, вскоре полностью откажется от импорта российской нефти на одном из этих заводов, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу, не попадая под грядущие санкции ЕС", - указал собеседник Reuters.

Также отмечается, что Tupraş уже диверсифицировала поставки сырой нефти, купив первую партию нефти из Бразилии, также ожидается вторая партия ангольской нефти, которая должна прибыть в начале ноября.