Reuters: Турецкие НПЗ сокращают закупки российской нефти
- 02 ноября, 2025
- 18:18
Турецкие нефтеперерабатывающие заводы, вслед за китайскими и индийскими, начали сокращать закупки российской нефти.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, непосредственно знакомых с ситуацией, и несколько источников в отрасли.
Это свидетельствует о результатах усилий США, ЕС и Великобритании по ограничению продаж российской нефти, используемой для финансирования войны в Украине, указывает агентство.
По данным источников, за последнее время крупные предприятия купили партии нефти из Ирака, Казахстана и "других конкурентов России".
"Компания Tupraş, владеющая двумя крупными НПЗ в Турции, вероятно, вскоре полностью откажется от импорта российской нефти на одном из этих заводов, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу, не попадая под грядущие санкции ЕС", - указал собеседник Reuters.
Также отмечается, что Tupraş уже диверсифицировала поставки сырой нефти, купив первую партию нефти из Бразилии, также ожидается вторая партия ангольской нефти, которая должна прибыть в начале ноября.