İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    KİV: Türkiyənin emal zavodları Rusiya neftinin alışını azaltmağa başlayıb

    Region
    • 02 noyabr, 2025
    • 18:43
    KİV: Türkiyənin emal zavodları Rusiya neftinin alışını azaltmağa başlayıb

    Çin və Hindistanın neft emalı zavodlarından sonra Türkiyənin neft emalı zavodları da Rusiya neftinin alışını azaltmağa başlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" vəziyyətlə birbaşa tanış olan iki mənbəyə və bir neçə sənaye mənbəyinə istinadən məlumat yayıb.

    Agentlik qeyd edir ki, bu, ABŞ, Avropa İttifaqı və Böyük Britaniyanın Ukraynaya qarşı müharibənin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilən Rusiya neftinin satışını məhdudlaşdırmaq səylərinin nəticələrinin sübutudur.

    Mənbələrin məlumatına görə, iri müəssisələr bu yaxınlarda İraq, Qazaxıstan və Rusiyanın digər rəqiblərindən neft tədarük ediblər.

    "Türkiyədə iki böyük neft emalı zavoduna sahib olan "Turkiye Petrol Rafinerileri AS" (TUPRAS), Aİ-nin qarşıdan gələn sanksiyalarına məruz qalmadan Avropaya yanacaq ixracını davam etdirmək üçün tezliklə Rusiya zavodlardan birindən neftin idxalını tamamilə dayandıracaq", - mənbə "Reuters"ə bildirib.

    Həmçinin qeyd olunur ki, TUPRAS artıq Braziliyadan ilk neft partiyasını almaqla xam neft tədarükünü şaxələndirib və noyabrın əvvəlində Anqolanın çatdırılması planlaşdırılan ikinci neft partiyasının da gələcəyi gözlənilir.

    Türkiyə Rusiya neft
    Reuters: Турецкие НПЗ сокращают закупки российской нефти

    Son xəbərlər

    19:09

    Almaniya nüvə tullantıları anbarları üzərində uçuşa qadağa zonası yaradacaq

    Digər ölkələr
    18:43

    KİV: Türkiyənin emal zavodları Rusiya neftinin alışını azaltmağa başlayıb

    Region
    18:28

    Əli Xameneinin müşaviri: İran iki həftə ərzində nüvə silahı yarada bilər

    Region
    18:18

    Azərbaycan cüdoçuları veteranların dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    18:11

    Yəmən Ordusu ilə husilər arasında toqquşma olub

    Digər ölkələr
    17:56

    "Turan Tovuz" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    17:48

    Fələstin fraksiyaları Qəzzada müvəqqəti administrasiyanın strukturunun razılaşdırılmasını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    17:30

    "Oxford Economics": Böyük Britaniyanın dövlət borcu 20 ildə üç dəfə artıb

    Digər ölkələr
    17:14
    Video

    Ermənistanda avtobus aşıb, 18 nəfər xəsarət alıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti