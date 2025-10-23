Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    СМИ: Госкомпании КНР приостановили закупки нефти из РФ из-за санкций

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 18:44
    Государственные компании Китая приостановили закупки российской нефти, после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и ЛУКОЙЛ.

    Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

    Речь идет о китайских госкомпаниях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil. Они откажутся от морских поставок российских энергоресурсов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, отмечают источники.

    По данным агентства, "Роснефть" и ЛУКОЙЛ продают большую часть своей нефти в Китай через посредников, а не напрямую. Значительную часть импорта составляют поставки для независимых нефтеперерабатывающих заводов. Они, по мнению опрошенных Reuters трейдеров, могут приостановить закупки нефти из РФ, но будут стремиться к их восстановлению.

    Сегодня источники Reuters сообщили, что индийские государственные НПЗ также начали пересматривать контракты, чтобы в них не было прямых поставок из России. При этом источники Bloomberg отмечают, что Индия может полностью отказаться от закупок российской нефти после новых санкций США.

