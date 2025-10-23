СМИ: Индия готова снизить импорт российской нефти на фоне санкций США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовы резко сократить импорт российской нефти в соответствии с новыми санкциями США в отношении двух ведущих российских производителей.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили источники в отрасли.

"Будет масштабное сокращение. Мы не ожидаем, что оно немедленно снизится до нуля, поскольку некоторое количество баррелей будет поступать на рынок "через посредников", - сообщил источник.

Также отмечается, что частная компания Reliance Industries планирует сократить или полностью прекратить импорт российской нефти.

"Продолжается переоценка импорта российской нефти, и Reliance будет полностью соответствовать рекомендациям правительства Индии", - заявил представитель Reliancе.

Изменение происходит на фоне того, что Индия сталкивается с введением 50%-ных пошлин на свой экспорт в США (причем половина этих пошлин станет ответом на закупки российской нефти), а также ведет переговоры о потенциальной торговой сделке в обмен на сокращение импорта сырой нефти из Москвы.