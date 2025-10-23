Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    СМИ: Индия готова снизить импорт российской нефти на фоне санкций США

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 13:45
    СМИ: Индия готова снизить импорт российской нефти на фоне санкций США

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовы резко сократить импорт российской нефти в соответствии с новыми санкциями США в отношении двух ведущих российских производителей.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили источники в отрасли.

    "Будет масштабное сокращение. Мы не ожидаем, что оно немедленно снизится до нуля, поскольку некоторое количество баррелей будет поступать на рынок "через посредников", - сообщил источник.

    Также отмечается, что частная компания Reliance Industries планирует сократить или полностью прекратить импорт российской нефти.

    "Продолжается переоценка импорта российской нефти, и Reliance будет полностью соответствовать рекомендациям правительства Индии", - заявил представитель Reliancе.

    Изменение происходит на фоне того, что Индия сталкивается с введением 50%-ных пошлин на свой экспорт в США (причем половина этих пошлин станет ответом на закупки российской нефти), а также ведет переговоры о потенциальной торговой сделке в обмен на сокращение импорта сырой нефти из Москвы.

    Индия нефть Россия санкции российско-украинская война
