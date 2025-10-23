KİV: Hindistan ABŞ sanksiyaları fonunda Rusiya neftinin idxalını azaltmağa hazırdır
- 23 oktyabr, 2025
- 14:00
Hindistanın neft emalı zavodları (NEZ) ABŞ-nin Rusiyanın iki aparıcı istehsalçısına qarşı yeni sanksiyalarına uyğun olaraq Rusiya neftinin idxalını kəskin şəkildə azaltmağa hazırdır.
Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.
"Miqyaslı azalma olacaq. Biz idxalın dərhal sıfıra qədər azalacağını gözləmirik, çünki müəyyən miqdarda barel "vasitəçilər üzərindən" bazara daxil olacaq", - mənbə bildirib.
Qeyd olunub ki, özəl şirkət olan "Reliance Industries" Rusiya neftinin idxalını azaltmağı və ya tamamilə dayandırmağı planlaşdırır.
Bu dəyişiklik Hindistanın ABŞ-yə ixracına 50 % rüsum tətbiq edilməsi (bu rüsumların yarısı Rusiya neftinin alınmasına cavab olacaq) fonunda baş verir.
