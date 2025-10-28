Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Индийские НПЗ приостановили новые закупки российской нефти из-за санкций

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 16:27
    Индийские НПЗ приостановили новые закупки российской нефти из-за санкций

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы не размещали новых заказов на закупку российской нефти с момента введения санкций США, ожидая разъяснений от правительства и поставщиков.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщают источники.

    По сообщению агентства, некоторые нефтеперерабатывающие заводы используют спотовые рынки для удовлетворения своих потребностей в сырой нефти.

    Один из источников отметил, что компании "еще не размещали заказы на новые поставки и отменили некоторые, которые были забронированы у трейдеров, связанных с санкционными организациями".

    "Нам нужно убедиться, что наши закупки не связаны с санкционными организациями, поскольку банки не будут способствовать платежам", - сообщил другой источник.

    Другой источник отметил, что его фирма ждет, сможет ли она получить грузы от несанкционированных трейдеров или организаций.

    "Государственная Indian Oil (IOC.NS) объявила тендер на закупку нефти, тогда как конгломерат Reliance Industries (RELI.NS) увеличил закупки на спотовых рынках", - пишет Reuters.

