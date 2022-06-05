Референдум в Казахстане признан состоявшимся

Явка избирателей на конституционном референдуме в Казахстане к 14:00 (12:00, бакинское время) составила 53,43%, преодолев необходимый порог в 50%.

Явка избирателей на конституционном референдуме в Казахстане к 14:00 (12:00, бакинское время) составила 53,43%, преодолев необходимый порог в 50%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привела в воскресенье на брифинге Центральная комиссия референдума.

"В общем по стране на 14:00 получили бюллетени 6 262 973 гражданина, что составляет 53,43% от включенных в списки для голосования. Обращаю внимание, что согласно закону референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, по данным Центральной комиссии референдума, установленный порог явки достигнут", - сообщила на брифинге член комиссии Анастасия Щегорцова.

Изменения в основной закон считаются принятыми, если за них проголосовали более половины граждан не менее чем в двух третьих областей и городов республиканского подчинения (в Казахстане 14 областей и три города республиканского значения - Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент).

Участки для голосования открылись в 07:00 (05:00) и закроются в 20:00 (18:00). Всего в день голосования будут работать свыше 10 тыс участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. В списки для голосования включены более 11,7 млн казахстанцев при населении республики свыше 19,1 млн человек.