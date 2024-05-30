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Депутат Верховной Рады: Освобождение Азербайджаном своих территорий - хороший пример для Украины

Депутат Верховной Рады: Освобождение Азербайджаном своих территорий - хороший пример для Украины У азербайджанцев очень светлое будущее. Это результат того пути, который они выбрали.
В регионе
30 мая 2024 г. 14:01
Депутат Верховной Рады: Освобождение Азербайджаном своих территорий - хороший пример для Украины

У азербайджанцев очень светлое будущее. Это результат того пути, который они выбрали.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины Владимир Крейденко.

Депутат коснулся темы регулярной гуманитарной помощи, которую Азербайджан оказывает Украине.

"Мы не должны забывать о гуманитарной помощи, которую Азербайджан оказывает Украине. Наши страны являются стратегическими партнерами и мы заинтересованы в развитии и укреплении наших отношений в экономической, военно-политической и других сферах. Мы продемонстрировали, что являемся братскими народами, и я уверен, что путь, пройденный азербайджанским народом для обеспечения независимости и суверенитета, ждет и Украину", - сказал депутат.

Он заявил, что освобождение Азербайджаном своих территорий является хорошим примером для Украины.

"У нас суверенное независимое государство, наши границы никогда не нарушались, однако вот уже почти три года идет полномасштабная война. Сейчас мы ощущаем те ужасы, которые пережил Азербайджан в годы войны. Наша цель - вернуть независимое суверенное государство Украину в границах 1991 года", - сказал Крейденко.

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Версия на английском языке MP: ‘Azerbaijan's liberation of its territories is a good example for Ukraine’
Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı: Azərbaycanın ərazilərini azad etməsi Ukrayna üçün yaxşı nümunədir

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