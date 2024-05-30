Дебошир попытался открыть дверь самолета, летевшего из Еревана в Москву

Пассажир рейса Ереван-Москва проявил агрессию к бортпроводникам самолета и попытался открыть дверь во время полета.

Пассажир рейса Ереван-Москва проявил агрессию к бортпроводникам самолета и попытался открыть дверь во время полета.

Как передает Report, об этом сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса Ереван-Москва", - говорится в сообщении.

По информации полиции, во время полета пассажир, являющийся "гражданином одной из соседних стран", проявлял агрессию в отношении бортпроводников, пытался открыть дверь в салоне.

По словам Волк, работники авиакомпании и пассажиры оттеснили дебошира от двери, зафиксировав ему руки пластмассовыми стяжками.