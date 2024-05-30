В Туркменистане прошли военно-полевые учения

Военно-полевые учения с целью повышения профессионального мастерства личного состава вооруженных сил и других родов войск и проверки боеготовности национальной армии прошли в западном регионе Туркменистане.

Военно-полевые учения с целью повышения профессионального мастерства личного состава вооруженных сил и других родов войск и проверки боеготовности национальной армии прошли в западном регионе Туркменистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Для отработки скоординированных действий всех родов войск в стране регулярно проводятся военные учения для повышения степени профессионализма военнослужащих, мощи и оборонительного потенциала вооруженных сил. При этом отмечается, что военная доктрина республики носит исключительно оборонительный характер.

Основной целью прошедших учений стало повышение мастерства и боевой выучки, выполнение войсками скоординированных действий на суше, в воздухе и на море с применением новых передовых методов, приемов ведения и тактики боя. Перед командами были поставлены учебно-боевые задачи, среди которых: обезвреживание диверсионных групп врага, отражение воздушных атак противника. Издание отмечает, что отличительная сторона прошедших учений - активное задействование цифровой системы. Особая роль здесь была отведена беспилотным летательным аппаратам современной модификации с цифровой навигацией, радиолокационным средствам обнаружения, функционирующих на базе цифровой системы и других видов новейшего вооружения.