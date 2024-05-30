В центре Еревана полиция задержала девять человек

Очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась на площади Республики перед зданием Кабмина в центре Еревана.

Полиция Армении к этому моменту задержала в общей сложности 9 участников акций в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе МВД.

Двоих задержали на площади Республики, остальных семерых задержали с пр. Мясникяна – там ранее демонстранты перекрыли один из участков.

Еще шесть машин демонстрантов доставлены на штрафстоянки.

Члены протестного движения перед началом заседания Кабмина перекрыли машинами площадь Республики, на которой расположено здание правительства.

11.18

Очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась на площади Республики перед зданием Кабмина в центре Еревана.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сторонники движения "Тавуш во имя Родины" нарезают круги по периметру площади. Эвакуаторы начали забирать машины протестующих на площади.

Параллельно полицейские начали задерживать участников акции.